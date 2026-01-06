مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

بسبب الخلافات.. ليفربول يفكر بالإطاحة من آرني سلوت

كتب : محمد عبد الهادي

01:47 م 06/01/2026
بات مصير المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، محل غموض في الساعات الماضية، وذلك بعد تراجع أسهم استمراره في منصبه.

وذكر موقع "أنفيلد ووتش"، أن المدرب الهولندي بات قريبًا من الرحيل عن الإدارة الفنية للفريق، وأن ملاك النادي يفكرون جديًا في الإطاحة به من منصبه.

وأشار الموقع أن التفكير في الإطاحة بالمدرب ليس فقط بسبب تذبذب نتائج الفريق بالفترة الأخيرة، ولكن بسبب خلافات أيضًا مع ريتشارد هيوز، المدير الرياضي للنادي.

وأوضح الموقع أن الخلاف بين سلوت والمدير الرياضي يأتي بسبب عدم اشراكه لأسماء معينة في الفريق، وعدم منحه الفرصة للاعبين الشباب من الأكاديمية بعكس ما كان يفعله المدرب السابق يورجن كلوب.

واختتم التقرير أن سلوت رفض الاعتماد علي ريو نجوموها أحد المواهب الشابة بالفريق وطالب برحيله للإعارة، وهو ما أغضب المدير الرياضي وطرح فكرة رحيله بشكل جدي.

إقرأ أيضًا:

مبلغ ضخم.. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا؟

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرني سلوت سلوت ليفربول أخبار ليفربول

