يلاقي منتخب مصر نظيره النيجيري اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، ضمن مواجهات ختام الدور الرئيسي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والقناة الناقلة

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجزائري في أول مباراة له في الدور الرئيسي بنتيجة 42- 28.

ويدخل منتخب مصر المباراة وهو متصدر مجموعته بالدور الرئيسي برصيد 4 نقاط، بينما يدخل منتخب نيجيريا وهو يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

ويذكر أن تذاع مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات أون تايم سبورت 2، الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في البطولة.