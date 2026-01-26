بعد التتويج بأمم أفريقيا.. ماني يستعد للظهور الأول مع النصر السعودي

يستعد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي، للظهور الأول مع فريقه بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال مواجهة التعاون مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وأشارت صحيفة «عكاظ» السعودية، إلى أن ماني سيعود لدعم صفوف النصر بعد غياب دام قرابة شهر بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، والتي تُوّج بها منتخب السنغال.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب "الأول بارك" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز اليوم للضغط على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.