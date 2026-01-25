ملخص مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية

"يقترب من نصف النهائي".. منتخب مصر لكرة اليد يحقق الفوز على الجزائر في

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته، فيما رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 5 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة.

ودخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط : محمد إسماعيل، محمد شحاتة وآدم كايد

خط الهجوم : شيكو بانزا، سيف الجزيري وخوان بيزيرا

وفي المقابل دخل المصري اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ومصطفى العش

خط الوسط: بونور موجيشا، عميد صوافطة وحسن علي

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم، أسامة الزمراوي وصلاح محسن

أبرز أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: تسديدة من شيكو بانزا لاعب الزمالك تمر بجوار المرمى

الدقيقة 11: محاولات مستمرة من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 15: تسديدة من لاعب المصري البورسعيدي يتصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 21: حسام عبد المجيد كاد أن يسجل الهدف الأول للمصري البورسعيدي بالخطأ في مرماه، بعد كرة رأسيه أنقذها محمد عواد

الدقيقة 32: تسديدة من بيزيرا لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى المصري البورسعيدي

الدقيقة 39: تسديدة قوية من سيف الجزير تصطدم بالعارضة

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: تسديدة من لاعب المصري يتصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 51: عرضية من لاعب المصري يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 57: توقف المباراة لعلاج خوان بيزيرا لاعب الزمالك

الدقيقة 58: تسديدة من لاعب الزمالك شيكو بانزا تمر بجوار القائم

الدقيقة 62: تسديدة من صلاح محسنن تخرج أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 73: عرضية خطيرة من لاعب المصرية ولكنها تمر من أمام صلاح محسن مهاجم الفريق البورسعيدي

الدقيقة 75: تسديدة قوية من محمد إسماعيل مدافع الزمالك يتصدى لها حارس مرمى المصري

الدقيقة 79: عرضية من لاعب الزمالك يبعدها دفاع فريق المصري البورسعيدي

الدقيقة 84: توقف المباراة لتعرض مصطفى العش لاعب المصري للإصابة

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة