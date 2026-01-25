إعلان

منصة مصر العقارية.. بدء الحجز الإلكتروني لشقق جنة وسكن مصر وروضة العبور غدا

كتب : محمد عبدالناصر

08:05 م 25/01/2026 تعديل في 11:38 م

وحدات سكن مصر

تبدأ منصة مصر العقارية غدا الاثنين 26 يناير في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق روضة العبور والإسكان الحر وسكن مصر وجنة.

وأكدت المنصة إن الحجز سيكون بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى نهاية يوم الثلاثاء 27 يناير الساعة 11.59 مساء.

وحددت منصة مصر العقارية خط ساخن للاستفسارات والتواصل 17620.

ويتم الحجز من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

منصة مصر العقارية الحجز الإلكتروني لشقق روضة العبور الإسكان الحر

