تبدأ منصة مصر العقارية غدا الاثنين 26 يناير في إجراءات الحجز الإلكتروني لشقق روضة العبور والإسكان الحر وسكن مصر وجنة.

وأكدت المنصة إن الحجز سيكون بداية من الساعة العاشرة صباحا وحتى نهاية يوم الثلاثاء 27 يناير الساعة 11.59 مساء.

وحددت منصة مصر العقارية خط ساخن للاستفسارات والتواصل 17620.

ويتم الحجز من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

المتر بـ245 ألفا.. ننشر أسعار محلات الإسكان في حدائق العاصمة

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب