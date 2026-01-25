مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"في إجازة".. حفيظ دراجي يواصل هجومه على الاتحاد الأفريقي بسبب كأس الأمم

كتب - يوسف محمد:

02:22 ص 25/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حفيظ دراجي
  • عرض 13 صورة
    حفيظ دراجي في النادي الأهلي
  • عرض 13 صورة
    المعلق الجزائري حفيظ دراجي
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (22) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (24) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (25) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (20) (1)
  • عرض 13 صورة
    احتفال منتخب السنغال (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (23) (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب نيجيريا (1)
  • عرض 13 صورة
    منتخب نيجيريا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل المعلق الجزائري حفيظ دراجي هجومه على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة 2025، التي أقيمت في المغرب.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ضجيج نهائي كأس أمم إفريقيا غطى على حقيقة مؤسفة، وهي عدم تسليم المنتخب النيجيري ميداليات المركز الثالث كما جرت العادة".

وأضاف: "أما موقعا الكاف والفيفا فلا يزالان في إجازة، ولم ينشرا إلى حد الآن أي تهنئة رسمية للمنتخب السنغالي المتوّج، في سابقة تثير أكثر من علامة استفهام".

وكان منتخب السنغال توج بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب، في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون مقابل.

وشن المعلق الجزائري، هجوما قويا على الاتحاد الأفريقي في وقت سابق، بسبب عدم تهنئة منتخب السنغال بالفوز بكأس أمم أفريقيا حتى الآن. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

"بعد أكثر من عام في غيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم اتحاد جدة السابق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفيظ دراجي منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية منتخب نيجيريا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
أخبار مصر

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة قوية في تطورات قضية المنشطات
رياضة عربية وعالمية

محامي رمضان صبحي يكشف مفاجأة قوية في تطورات قضية المنشطات
تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي يتسبب في ضبط 4 عاطلين سرقوا كشافات إنارة
حوادث وقضايا

تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي يتسبب في ضبط 4 عاطلين سرقوا كشافات إنارة
إسرائيل تقدم لـ واشنطن دليلًا قاطعًا على إعدام إيران مئات المتظاهرين
شئون عربية و دولية

إسرائيل تقدم لـ واشنطن دليلًا قاطعًا على إعدام إيران مئات المتظاهرين
هيفاء وهبي بفستان شفاف وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

هيفاء وهبي بفستان شفاف وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام