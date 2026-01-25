"بعد التعادل مع نهضة بركان".. جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال

واصل المعلق الجزائري حفيظ دراجي هجومه على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة 2025، التي أقيمت في المغرب.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "ضجيج نهائي كأس أمم إفريقيا غطى على حقيقة مؤسفة، وهي عدم تسليم المنتخب النيجيري ميداليات المركز الثالث كما جرت العادة".

وأضاف: "أما موقعا الكاف والفيفا فلا يزالان في إجازة، ولم ينشرا إلى حد الآن أي تهنئة رسمية للمنتخب السنغالي المتوّج، في سابقة تثير أكثر من علامة استفهام".

وكان منتخب السنغال توج بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره منتخب المغرب، في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون مقابل.

