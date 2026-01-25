"بعد هدف ولفرهامبتون".. مرموش يعادل عدد أهداف تريزيجيه في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع نهضة بركان في دوري الأبطال

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 7 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة إلى 7 نقاط أيضًا، في صدارة ترتيب المجموعة.

ويشارك بيراميدز في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، رفقة كل من: "نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد وباور ديناموز".

جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان، 3 مباريات، 7 نقاط

2- بيراميدز، 3 مباريات، 7 نقاط

3- ريفرز يونايتد، 3 مباريات، نقطة وحيدة

4- باور ديناموز، 3 مباريات، نقطة وحيدة

