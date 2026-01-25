مباريات الأمس
"بعد التعادل مع نهضة بركان".. جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

12:22 ص 25/01/2026
حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة بيراميدز أمام نهضة بركان، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وبهذه النتيجة رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 7 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة إلى 7 نقاط أيضًا، في صدارة ترتيب المجموعة.

ويشارك بيراميدز في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، رفقة كل من: "نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد وباور ديناموز".

جدول ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- نهضة بركان، 3 مباريات، 7 نقاط

2- بيراميدز، 3 مباريات، 7 نقاط

3- ريفرز يونايتد، 3 مباريات، نقطة وحيدة

4- باور ديناموز، 3 مباريات، نقطة وحيدة

النادي الأهلي يعلن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

"بعد مساندة رمضان صبحي".. إكرامي الشحات يوجه رسالة للخطيب والنادي الأهلي عبر مصراوي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

