موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع نهضة بركان في دوري الأبطال

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحافظ بيراميدز على سجله خالي من الهزائم، في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن، بعدما حقق الفوز في مباراتين، قبل أن يتعادل في مباراة اليوم.

وبنتيجة مباراة اليوم، رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، فيما رفع نهضة بركان رصيده إلى النقطة رقم 7 أيضًا في صدارة ترتيب المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الجونة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري.

