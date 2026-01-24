مباريات الأمس
موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع نهضة بركان في دوري الأبطال

كتب - يوسف محمد:

11:33 م 24/01/2026
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (1) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (2) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (15) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (18) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (16) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (17) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (14) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (13) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (12) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (19) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (10) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (11) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (9) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (6) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (8) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (7) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (3) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (4) (1)
    مباراة نهضة بركان وبيراميدز (5) (1)

حسم التعادل السلبي دون أهداف، نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحافظ بيراميدز على سجله خالي من الهزائم، في دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا حتى الآن، بعدما حقق الفوز في مباراتين، قبل أن يتعادل في مباراة اليوم.

وبنتيجة مباراة اليوم، رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 7 في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته، فيما رفع نهضة بركان رصيده إلى النقطة رقم 7 أيضًا في صدارة ترتيب المجموعة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره الجونة، يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

النادي الإسماعيلي يعلن المدير الفني الجديد للفريق

"بعد مساندة رمضان صبحي".. إكرامي الشحات يوجه رسالة للخطيب والنادي الأهلي عبر مصراوي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهضة بركان وبيراميدز نادي بيراميدز موعد مباراة بيراميدز المقبلة موعد مباراة بيراميدز والجونة

