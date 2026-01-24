مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:05 ص 24/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (4)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (10)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (16)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (9)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (12)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (14)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (6)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (5)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (15)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (2)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (7)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (13)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (11)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر لكرة اليد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي منتخب مصر نظيره الأوغندي اليوم السبت الموافق 24 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والقناة الناقلة

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كلا من المنتخبات: أنجولا، الجابون، أوغندا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

ويذكر أن تذاع مباراة مصر وأوغندا عبر قنوات أون تايم سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في البطولة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يدخل المنتخب الأوغندي المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة اليد موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة
أخبار مصر

الجيزة: تحويل مسار خط مياه متعارض مع المونوريل بالعجوزة
أول قرار من حسام حسن وابنته بخصوص أزمة الخطوبة
رياضة محلية

أول قرار من حسام حسن وابنته بخصوص أزمة الخطوبة
أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
أخبار مصر

أبو هشيمة: 43 مليون شقة معفاة من الضريبة العقارية.. و2 مليون فقط المتأثرون
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي
أخبار مصر

"هيا الضريبة اللي هتعدل المايلة".. عمرو أديب منتقدًا إلغاء الإعفاء الجمركي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟