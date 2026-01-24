"مصر ضد أوغندا".. مواعيد مباريات بطولة أفريقيا لكرة اليد اليوم السبت

يلاقي منتخب مصر نظيره الأوغندي اليوم السبت الموافق 24 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والقناة الناقلة

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كلا من المنتخبات: أنجولا، الجابون، أوغندا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأوغندا

ويذكر أن تذاع مباراة مصر وأوغندا عبر قنوات أون تايم سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في البطولة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يدخل المنتخب الأوغندي المباراة وهو يتذيل جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.