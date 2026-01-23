بيراميدز بزيه الأساسي أمام نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

"رأسية في الوقت القاتل".. ملخص شوط الأهلي ويانج أفريكانز الأول في دوري

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة نهضة بركان المغربي وبيراميدز عن حسم كافة الترتيبات التنظيمية، وفي مقدمتها الزي الرسمي للفريقين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض نهضة بركان اللقاء مرتدياً قميصه الأساسي باللون البرتقالي مع الشورت الأسود، بينما يظهر حارس مرماه بالزي الأزرق الكامل.

في المقابل، يدخل بيراميدز المباراة بالقميص الأزرق مع الشورت الأبيض، على أن يرتدي حارس مرماه الزي الأخضر الفاتح.

كما شهد الاجتماع التأكيد على الحضور الجماهيري، إذ من المنتظر أن يشهد اللقاء وجود نحو 6 آلاف مشجع في مدرجات الملعب البلدي.

ومثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني اللواء هشام زيد مدير المباريات، إلى جانب الإداريين محمد طاهر وسامي أباظة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي

ويستضيف نهضة بركان نظيره بيراميدز، مساء غداً السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.