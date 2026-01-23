ملخص مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

الأندية السعودية تستهدف صلاح وفينيسيوس في الانتقالات الصيفية المقبلة

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وبهذه النتيجة، رفع المارد الأحمر ريده من النقاط إلى النقطة رقم 7 في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال، فيما توقف رصيد يانج أفريكانز عند النقطة رقم 4 في المركز الثاني.

ويضم تشكيل الأهلي للقاء كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: كوكا، وياسر إبراهيم، وياسين مرعي، ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، ديانج، وإمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، ومروان عثمان.

أبرز أحداث مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول

الدقيقة 6: عرضية من محمد هاني تمر دون خطورة على مرمى يانج أفريكانز

الدقيقة 8: تسديدة قوية من لاعب يانج أفريكانز تصل سهلة في يد مصطفى شوبير حارس الأهلي

الدقيقة 15: تسديدة قوية من لاعب يانج أفريكانز من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر أعلى مرمى الأهلي

الدقيقة 18: ضربة رأسية من مروان عثمان تمر بعيدة عن مرمى يانج أفريكانز التنزاني

الدقيقة 24: تسديدة من لاعب يانج أفريكانز يتصدى لها مصطفى شوبير ببراعة

الدقيقة 27: خطأ لصالح محمود تريزيجيه بالقرب من منطقة جزاء يانج أفريكانز

الدقيقة 36: عرضية من لاعب فريق يانج أفريكانز يبعدها مصطفى شوبير حارس الأهلي

الدقيقة 43: رأسية من مروان عثمان ولكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى يانج أفريكانز

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: تريزيجيه يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى يانج أفريكانز

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: عرضية من إمام عاشور يبعدها دفاع يانج أفريكانز

الدقيقة 54: عرضية من لاعب يانج أفريكانز يتصدى لها مصطفى شوبير بثبات

الدقيقة 57: تسديدة قوية من محمد هاني تخرج أعلى مرمى يانج أفريكانز

الدقيقة 61: تسديدة من لاعب يانج أفريكانز تصل سهلة في يد مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي

الدقيقة 75: تريزيجيه يسجل الهدف الثاني للأهلي

الدقيقة 77: تسديدة قوية من لاعب يانج أفريكانز التنزاني يتصدى لها شوبير ببراعة

الدقيقة 78: فرصة الهدف الثالث تضيع، بعد إهدار جراديشار إنفراد تام أمام المرمي

الدقيقة 83: عرضية من طاهر محمد طاهر تمر إلى خارج المرمى

الدقيقة 84: تسديدة من تريزيجيه تصطدم بدفاع فريق يانج أفريكانز

الدقيقة 87: تسديدة من لاعب يانج أفريكانز، تمر بعيدة عن مرمى النادي الأهلي

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة