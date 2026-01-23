"حذر وعرض مناسب".. مستجدات اهتمام أندية السعودية بمحمد صلاح

بات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هدفا رئيسيا للدوري السعودي للمحترفين، خلال الانتقالات المقبلة، بعد توتر علاقته مؤخرا مع الريدز.

وذكرت صحيفة "تليجراف"، أن محمد صلاح وفينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، سيكونا هدفين رئيسيين، لانتقالات الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة الدوري السعودي الممتاز، استفسرت عما إذا كان من الممكن التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي في 2 فبراير، لكنها لم تتلق أي تشجيع، وكان الاتحاد السعودي حاول التعاقد مع صلاح قبل عامين، وهو من بين الأندية المهتمة بشدة باللاعب مرة أخرى، لكنه لا يملك حالياً المساحة الكافية لإتمام الصفقة.

وأضافت: "مصدر رفيع في الدوري السعودي الممتاز أكد أنه سينتهي عقد لاعبين مهمين للغاية في يونيو 2026، وسيستثمر الدوري في نجوم جدد مثل صلاح. أعتقد أن هذا سيحدث في الصيف وليس الآن، والمسؤولون واثقون من قدرتهم على جذب صلاح، خاصةً بعد أن كان على وشك الانضمام قبل توقيعه عقده الجديد مع ليفربول الموسم الماضي. كما أن هناك حذراً نظراً للتقارب الشديد بينهما قبل أن يقرر صلاح البقاء".

وأكدت صحيفة "آي بيبر"، اهتمام أحد أندية الدوري السعودي، بمحمد صلاح، لكن لن يتم الأمر في الانتقالات الحالية.

وقال أحد المصادر في الدوري السعودي للصحيفة: "لم تحدث محادثة يناير إلا بعد ما قاله صلاح لوسائل الإعلام (عن كونه "غير مرغوب فيه)، وقد عرفنا الآن أنه يسعى لليفربول كخيار حقيقي، وأن الاعتزال هناك غير متطلب، ولكن إعداد عرض مناسب في الصيف".

