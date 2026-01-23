"لن تسرقك أبدًا".. لماذا كتب أشرف حكيمي ثروته باسم والدته؟

يعد المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، من أكثر اللاعبين إثارة للجدل حول ثروته المالية، إذ تستحوذ والدته على 80% منها.

ثروة أشرف حكيمي

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تبلغ ثروة حكيم 24 مليون دولار، إذ يتقاضى المغربي راتبا سنويا قيمته 14 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن والدة أشرف حكيمي تستحوذ على 80% من ثروته، إذ أودع اللاعب أمواله في حسابها الشخصي.

لماذا كتب أشرف حكيمي ثروته لوالدته؟

كشف حكيمي، في حوار سابق عبر برنامج " ABtalks" للإعلامي القطري أنس بوخش، سبب كتابة ثروته وممتلكاته باسم والدته.

وقال أشرف حكيمي: "عندما تمتلك المال أو الشهرة، فالقليل من الأشخاص يمكنك الوثوق بهم، وأعتقد أن أمك هي الشخص الوحيد الذي سيحبك سواء إن كنت صاحبا للمال أم لا، وأعتقد أنها في حالة امتلاكك المال ستحاول الحفاظ عليه لك، لكي تتمكن طوال الوقت من أن تمتلك هذا المال".

وأضاف: "أعتقد أيضا أنها لن تحاول أبداً سرقتك لأنه شيء حصلتما عليه معا لأن مال هو مالها، لأنها حين كانت تعمل كانت تشارك أموالها هي معي وإلى هذه اللحظة تريد أمي دائما الأفضل بالنسبة لي، وأعرف أنها لن تريد لي الشر أبدا ولا لأخوتي ولا لعائلتي، لذا فهي الشخص الذي أستطيع أن أثق به وبإمكانها مساعدتي بالإضافة إلى أخواتي".

وأوضح حكيمي أن الأمر لم يكن متعلقا بالزواج، قائلا: "كان الأمر هكذا منذ طفولتي، فحتى أن تكمل عامك الثامن عشر لا يمكنك أن تستخدم حسابك البنكي، لذلك كانت أمي هي من تتحكم بكل شيء ونظرا لأن الأمور مرت بشكل جيد، تركنا الحال كما هو، خاصة بعد أن زاد نجاحي، الأم هي مديرة البيت تتحكم بكل شيء وتتحمل مسؤولية كل هذه الأشياء".

