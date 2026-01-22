مباريات الأمس
13 انتصارأً متتاليًا.. الهلال يقلب الطاولة على الفيحاء برباعية في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

10:29 م 22/01/2026 تعديل في 23/01/2026
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزاً كبيراًعلى مضيفه الفيحاء بنتيجة 4-1، مساء الخميس في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

بدأت المباراة بتقدم الفيحاء عبر لاعبه فاشيون ساكالا في الدقيقة 14، قبل أن يتمكن الهلال من قلب النتيجة لصالحه، بعدما سجل سيرجي سافيتش هدف التعادل للزعيم من ضربة مقصية مزدوجة في الدقيقة 37.

وأضاف أورلاندو موسكيرا لاعب الفيحاء، هدفاً بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول مباشرة في الدقيقة 45، ليمنح الهلال التقدم بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني عزز محمد كنو تفوق الهلال بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61، قبل أن يختتم ماركوس ليوناردو مهرجان الأهداف بهدف رابع في الدقيقة 90، ليضمن لفريقه الثلاث نقاط كاملة.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، محافظاً على فارق النقاط السبعة مع أقرب ملاحقيه النصر، مسجلاً الفوز الثالث عشر على التوالي والرابع عشر هذا الموسم.

نادي الهلال دوري روشن السعودي الفيحاء أورلاندو موسكيرا

