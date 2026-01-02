مباريات الأمس
25 صورة ترصد استعدادات منتخب مصر لمواجهة بنين في كأس الأمم

كتب : نهي خورشيد

09:56 م 02/01/2026
كتب - نهى خورشيد

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تحضيراته المكثفة استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً في المغرب.

وأجرى الفراعنة مرانهم على ملعب تغازوت، في إطار الاستعداد لخوض اللقاء المقرر إقامته في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، إذ ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية لرفع جاهزية اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة.

وشهدت التدريبات مواصلة مهند لاشين تنفيذ برنامجه التأهيلي، سعيًاً للحاق بمباراة بنين، بعد تعرضه لكدمة في الضلوع خلال مواجهة منتخب أنجولا في دور المجموعات.

وحضر مران المنتخب حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة الفراعنة، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين ومتابعة الاستعدادات قبل مباراة دور الستة عشر.

