لم يعد دور حارس المرمى يقتصر على التصدي للتسديدات فحسب، بل أصبح عنصراً محورياً في بناء اللعب، وقيادة الخط الخلفي وصناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

وخلال السنوات الماضية، برز عدد من الحراس الذين جمعوا بين الثبات، والمهارة، والقوة الذهنية، ليتركوا بصمة واضحة مع أنديتهم ومنتخباتهم.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أفضل 13 حارس مرمى في العالم، وفقاً لـ "lentedesportiva":

1- أليسون بيكر حارس ليفربول: منذ انضمامه إلى الريدز، غير شكل المنظومة الدفاعية وأسهم في تحقيق لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

2- تيبو كورتوا حارس ريال مدريد: عاد بقوة بعد التعافي من الإصابة، قدم عروضه بطولية في نهائيات دوري أبطال أوروبا أصبحت أيقونية لجماهير الملكي.

3- دافيد رايا حارس آرسنال: فرض نفسه كأحد أبرز حراس الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى المدفعجية، كما يعتبر عنصراً حاسماً في التفوق الدفاعي لفريقه.

4- جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي: تألق مع السماوي رغم بداياته المتذبذبة مع باريس سان جيرمان، لا يزال عنصراً أساسياً مع منتخب إيطاليا.

5- يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد: رغم تراجع مستواه خلال السنوات الأخيرة، لا تزال سمعته كجدار دفاعي قائمة.

6. يان سومر حارس إنتر ميلان: يواصل إثبات نفسه كأحد أكثر حراس أوروبا ثباتاً واعتمادية، بعد تجربة قصيرة وناجحة مع بايرن ميونخ، تألق مع الإنتر وأسهم في استعادة لقب الدوري الإيطالي مع أرقام قياسية في الشباك النظيفة.

7. مايك ماينان حارس ميلان: خلافة دوناروما بدت مهمة شبه مستحيلة، لكنه أثبت جدارته، كما لعب دوراً محورياً في عودة ميلان للمنافسة.

8. مانويل نوير حارس بايرن ميونخ: في سن الـ39، يواصل ر تحدي الزمن والتوقعات، عرف بـ"الحارس الليبرو".

9- خوان جارسيا حارس برشلونة: بعد موسم لافت مع إسبانيول، نجح مع البارسا في إزاحة مارك أندريه تير شتيجن بفضل ردود فعله وقدرته على اللعب بالقدم، كما يعتبر من أكثر المواهب الواعدة في مركز حراسة المرمى بأوروبا.

10- إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا: بدأ رحلته من حارس بديل في آرسنال إلى بطل كأس العالم ، تألق مع الأرجنتين في مونديال 2022 وحصل على جائزة ياشين وأفضل حارس في العالم من فيفا.

11- أوناي سيمون حارس أتلتيك بلباو: يواصل تقاليد إقليم الباسك العريقة في إنجاب الحراس المميزين، رغم إصابته في المعصم وتأثيرها على مستواه الموسم الماضي، استعاد توازنه في الليجا بجانب كونه عنصراً مهماً لناديه والمنتخب الإسباني.

12- جريجور كوبيل حارس بوروسيا دورتموند: أصبح ركيزة أساسية في فريقه، تألق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إذ تصدى لعدد أهداف أعلى من المتوقع بسبعة أهداف.

13- أندريه أونانا حارس طرابزون سبور: هو حارس مرمى كاميروني يلعب للفريق التركي معاراً من مانشستر يونايتد، بعد بداية صعبة في إنجلترا استعاد ثقته وإيقاعه في تركيا.