للمرة الأولى في البطولة.. طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

كتب : هند عواد

03:23 م 02/01/2026
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إدارة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف، لإحدى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، لطاقم تحكيم مصري، بقيادة محمد معروف، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، بينما يأتي أمين عمر حكما رابعا ومحمود عاشور على تقنية الفيديو وحسام عزب مساعد حكم تقنية الفيديو.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها إسناد إدارة مباراة في كأس الأمم الأفريقية 2025، لطاقم تحكيم مصري بالكامل.

محمد معروف أمين عمر كأس الأمم الأفريقية الجزائر والكونغو الديمقراطية

