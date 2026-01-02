بعد وجوده ضمن الأفضل.. ماذا قدم الشناوي في مجموعات كأس الأمم الأفريقية؟

لاعب فرنسي يخضع لـ"عملية زرع جلد" بعد نجاته من حريق مميت ليلة رأس السنة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إدارة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف، لإحدى مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، لطاقم تحكيم مصري، بقيادة محمد معروف، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، بينما يأتي أمين عمر حكما رابعا ومحمود عاشور على تقنية الفيديو وحسام عزب مساعد حكم تقنية الفيديو.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها إسناد إدارة مباراة في كأس الأمم الأفريقية 2025، لطاقم تحكيم مصري بالكامل.

اقرأ أيضًا:

زوجة محمد عواد تشارك متابعيها 6 صور جديدة



3 بنزينات.. كم تبلغ ثروة مجدي عبد الغني؟





