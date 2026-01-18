مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
21:00

المغرب

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

0 1
18:30

إيفرتون

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب المغرب الرسمي لمواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:05 م 18/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    منتخب المغرب (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب المغرب (5)
  • عرض 15 صورة
    منتخب المغرب (2)
  • عرض 15 صورة
    لاعب المغرب ووالدته (11)
  • عرض 15 صورة
    منتخب المغرب (3)
  • عرض 15 صورة
    لاعب المغرب ووالدته (13)
  • عرض 15 صورة
    إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب
  • عرض 15 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 15 صورة
    ملخص شوط المغرب ونيجيريا الأول
  • عرض 15 صورة
    أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    لاعب المغرب ووالدته (2)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والكاميرون (7) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة السنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نيل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي وأيوب الكعبي.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب منتخب نيجيريا، في نصف النهائي، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف موقف الأهلي النهائي من رحيل جراديشار إلى الدوري المجري

5 لاعبين.. موعد عودة الدوليين لمران الزمالك قبل مواجهة المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية المغرب والسنغال نهائي أمم أفريقيا تشكيل المغرب الرسمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
زووم

في 24 ساعة.. 3 حالات وفاة في الوسط الفني
عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
أخبار مصر

عمار علي حسن يسرد 70 حكاية خرافية مصرية في "الأرانب الحجرية"
رفقة سفير تركيا.. أول ظهور لأحمد عبدالقادر مع زوجته (صورة)
رياضة محلية

رفقة سفير تركيا.. أول ظهور لأحمد عبدالقادر مع زوجته (صورة)
فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
أخبار مصر

فيديو.. ويل سميث زاحفا داخل الأهرامات: مغامرة فريدة
تسبب حروقًا وتشوهات.. نقابة الأطباء تحذر من تريند سكب المياه الساخنة على
أخبار مصر

تسبب حروقًا وتشوهات.. نقابة الأطباء تحذر من تريند سكب المياه الساخنة على

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان