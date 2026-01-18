أول تعليق من نجيب ساويرس على مباراة المغرب والسنغال

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة السنغال، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله".

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نيل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي وأيوب الكعبي.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب منتخب نيجيريا، في نصف النهائي، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

