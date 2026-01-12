موعد مباراة ليفربول و بارنزلي في كأس الاتحاد والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال، على ستاد "ابن بطوطة"، بمدينة طنجة المغربية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال، ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر، والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب السنغال الطاقم الأخضر بالكامل.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بعدما حقق الفوز على حساب كوت ديفوار، في ربع النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويطمح المنتخب الوطني بقيادة حسام حسام، في استعادة اللقب القاري الغائب عن خزائن الفراعنة منذ 16 عاما، حيث كان آخر تتويج للمنتخب في نسخة البطولة عام 2010.

