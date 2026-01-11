لحظة بلحظة.. برشلونة 1 ضد 0 ريال مدريد.. رفنينا يفتتح التسجيل للبارسا

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على

يلاقي فريق ريال مدريد حاليا نظيره برشلونة، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس السوبر على ملعب "الإنماء".

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو وكاريراس

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا وبيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا ورودريجو

وفي المقابل يدخل فريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، كوبارسي، إريك جارسيا، كوندي

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

الدقيقة 1: بداية المباراة