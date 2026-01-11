مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 1
17:00

زد

كأس رابطة الأندية

سموحة

0 0
20:00

حرس الحدود

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

1 4
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 2
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. برشلونة 1 ضد 0 ريال مدريد.. رفنينا يفتتح التسجيل للبارسا

كتب - يوسف محمد:

08:52 م 11/01/2026 تعديل في 09:39 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد وبرشلونه (5)
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد (9) (1)
  • عرض 6 صورة
    ريال مدريد (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلاقي فريق ريال مدريد حاليا نظيره برشلونة، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس السوبر على ملعب "الإنماء".

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو وكاريراس

خط الوسط: تشواميني، كامافينجا وبيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا ورودريجو

وفي المقابل يدخل فريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، كوبارسي، إريك جارسيا، كوندي

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

الدقيقة 1: بداية المباراة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد كأس السوبر الإسباني ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا
تحذيرات إسرائيلية لنتنياهو ووزرائه من التدخل في احتجاجات إيران: قد يؤدي
شئون عربية و دولية

تحذيرات إسرائيلية لنتنياهو ووزرائه من التدخل في احتجاجات إيران: قد يؤدي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران