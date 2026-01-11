لحظة بلحظة.. برشلونة 1 ضد 0 ريال مدريد.. رفنينا يفتتح التسجيل للبارسا
كتب - يوسف محمد:
يلاقي فريق ريال مدريد حاليا نظيره برشلونة، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني 2025-2026.
وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس السوبر على ملعب "الإنماء".
ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو وكاريراس
خط الوسط: تشواميني، كامافينجا وبيلينجهام
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا ورودريجو
وفي المقابل يدخل فريق برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: خوان جارسيا
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، كوبارسي، إريك جارسيا، كوندي
خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز
خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا
أبرز أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة:
الدقيقة 1: بداية المباراة