مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
17:00

زد

كأس الاتحاد الإنجليزي

بورتسموث

- -
16:00

أرسنال

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

برايتون

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
16:00

ميلان

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

لاتسيو

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

حكم دولي سابق يكشف رأيه في أداء مصطفى غربال في مباراة مصر وكوت ديفوار

كتب- يوسف محمد:

05:12 ص 11/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الحكم مصطفى غربال
  • عرض 18 صورة
    الحكم مصطفى غربال
  • عرض 18 صورة
    الحكم الجزائري مصطفى غربال
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (22) (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (23) (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (4) (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (3) (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (25) (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (1) (1) (1)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (12)
  • عرض 18 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر (14)
  • عرض 18 صورة
    احتفال الجهاز الفني لمنتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، رأيه في أداء الحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي أدار مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار أمس، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "من وجهة نظري الخطأ الذي تم احتسابه على إمام عاشور، وتم تسجيل الهدف الأول من خلاله، كان قرار غير صحيح من مصطفى غربال، خاصة وأن إمام استخلص الكرة دون ارتكاب أي مخالفة".

وأضاف: "هذا هو الخطأ الوحيد للحكم الجزائري في المباراة، باقي قراراته كانت صحيحة بشكل كبير، وقدم مباراة جيدة إلى حد كبير ولم يؤثر على نتيجة المباراة في أي قرار".

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوزا هاما أمس السبت، على حساب كوت ديفوار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليضمن التأهل إلى نصف النهائي لملاقاة السنغال.

وتقام مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، بين منتخبي مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حكم مباراة مصر وكوت ديفوار مصطفى غربال توفيق السيد منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر والسنغال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

علاء مبارك يعلق على صعود منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
أخبار مصر

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
مصراوي ستوري

بكاء حسام والمصحف..5 صور لـ احتفال الجهاز الفني بالصعود إلى نصف نهائي كأس
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟