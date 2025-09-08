مباريات الأمس
حازم إمام يوضح الفارق بين مستوى محمد صلاح مع ليفربول والمنتخب

05:13 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

حازم إمام

كتب- محمد عبدالهادي:

رد حازم إمام، نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، على الانتقادات التي طالت محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بدعوى أن مستواه مع الفراعنة يختلف عن أدائه مع ليفربول.
وأشار إمام في تصريحات إذاعية عبر برنامج "الحريفة" على أون سبورت إف إم إن طبيعة المباريات مع المنتخب تختلف عن أجواء الدوري الإنجليزي.

موضحًا: "صلاح يقدم أفضل ما لديه مع مصر، لكنه لا يظهر بنفس النسق الذي يظهر به في ليفربول، لأن طبيعة اللعب مختلفة، فالمنتخب يسيطر على مجريات المباريات ولا يحتاج إلى الركض الكبير، بعكس ما يحدث مع فريقه في البريميرليج".

وأضاف إمام أن ظهور صلاح بأفضل مستوياته يكون أوضح أمام المنتخبات الكبرى، بينما في المواجهات الأسهل لا يضطر لبذل كل طاقته، مشيرًا إلى أن الظروف المحيطة باللاعب من زملاء وأسلوب لعب تؤثر أيضًا على الأداء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يقال بشأن "لعب صلاح على الواقف" غير صحيح، مشددًا: "صلاح سجل هدفًا وصنع أكثر من فرصة محققة، وبالتالي يقوم بدوره ولا يستحق هذه الانتقادات".

