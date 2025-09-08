مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

زامبيا

- -
16:00

المغرب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

غانـــا

- -
22:00

مالي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اليونان

- -
21:45

الدنمارك

نتائج مباريات اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم

12:28 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025
  14 صورة
  14 صورة
    خلال مباراة إسبانيا وتركيا (1)
  14 صورة
    خلال مباراة إسبانيا وتركيا (4)
  14 صورة
    خلال مباراة إسبانيا وتركيا (5)
  14 صورة
    خلال مباراة إسبانيا وتركيا (6)
  14 صورة
    خلال مباراة إسبانيا وتركيا (7)
  14 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (1)
  14 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (2)
  14 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (3)
  14 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (5)
  14 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (6)
  14 صورة
    خلال مباراة ألمانيا و إيرلندا الشمالية (7)
  14 صورة
    خلال مباراة إسبانيا وتركيا (3)
  14 صورة
    خلال مباراة إسبانيا وتركيا (2)
القاهرة - مصراوي

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات الدولية أمس الأحد، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات أمس الأحد، فوز منتخب ألمانيا على منتخب إيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، وأيضا فوز منتخب إسبانيا الكبير على تركيا بنتيجة 6-0، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

نتائج مباريات اليوم الأحد

تصفيات كأس العالم أوروبا

جورجيا ضد بلغاريا - (3-0)

مقدونيا الشمالية ضد ليختنشتاين - (5-0)

ليتوانيا ضد هولندا - (2-3)

بلجيكا ضد كازاخستان - (6-0)

بولندا ضد فنلندا - (3-1)

لوكسمبورج ضد سلوفاكيا - (0-1)

ألمانيا ضد إيرلندا الشمالية - (3-1)

تركيا ضد إسبانيا - (0-6)

تصفيات كأس العالم أفريقيا

أفريقيا الوسطى ضد جزر القمر - (0-2)

