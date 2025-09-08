نتائج مباريات اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم

القاهرة - مصراوي

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات الدولية أمس الأحد، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات أمس الأحد، فوز منتخب ألمانيا على منتخب إيرلندا الشمالية بنتيجة 3-1، وأيضا فوز منتخب إسبانيا الكبير على تركيا بنتيجة 6-0، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

نتائج مباريات اليوم الأحد

تصفيات كأس العالم أوروبا

جورجيا ضد بلغاريا - (3-0)

مقدونيا الشمالية ضد ليختنشتاين - (5-0)

ليتوانيا ضد هولندا - (2-3)

بلجيكا ضد كازاخستان - (6-0)

بولندا ضد فنلندا - (3-1)

لوكسمبورج ضد سلوفاكيا - (0-1)

ألمانيا ضد إيرلندا الشمالية - (3-1)

تركيا ضد إسبانيا - (0-6)

تصفيات كأس العالم أفريقيا

أفريقيا الوسطى ضد جزر القمر - (0-2)