مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

جنوب أفريقيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مصر

- -
22:00

اثيوبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

السودان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

النيجر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إستونيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أوكرانيا

- -
21:45

فرنسا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

3 0
02:30

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

3 0
03:30

تشيلي

جميع المباريات

إعلان

الأول تاريخيا.. ميسي يحقق رقما قياسيا في مباراة الأرجنتين وفنزويلا

09:56 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

ميسي مع منتخب الأرجنتين (3)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

سجل ليونيل ميسي هدفين في فوز منتخب الأرجنتين على فنزويلا بنتيجة 3-0، ضمن مواجهات الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ميسي هدفه الثاني مع الأرجنتين بالقدم اليسرى بعد تمريرة من تياجو ألميدا في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأصبح ليونيل أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف مع المنتخب بالقدم اليسرى.

وتأهل منتخب الأرجنتين لكأس العالم 2026، حيث يحتل صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 38 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن البرازيل الوصيف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي الأرجنتين تصفيات كأس العالم ليونيل ميسي كأس العالم الأرجنتين وفنزويلا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة