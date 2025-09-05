الأول تاريخيا.. ميسي يحقق رقما قياسيا في مباراة الأرجنتين وفنزويلا

كتب - محمد القرش:

سجل ليونيل ميسي هدفين في فوز منتخب الأرجنتين على فنزويلا بنتيجة 3-0، ضمن مواجهات الجولة 17 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ميسي هدفه الثاني مع الأرجنتين بالقدم اليسرى بعد تمريرة من تياجو ألميدا في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وأصبح ليونيل أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف مع المنتخب بالقدم اليسرى.

وتأهل منتخب الأرجنتين لكأس العالم 2026، حيث يحتل صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 38 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن البرازيل الوصيف.