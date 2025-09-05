مباريات الأمس
ظهور نجم الأهلي.. تونس تقترب خطوة جديدة من مونديال 2026

12:39 ص الجمعة 05 سبتمبر 2025

منتخب تونس

كتب - نهى خورشيد

واصل المنتخب التونسي تألقه في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما تغلب على ضيفه ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة.

وافتتح حازم المستوري التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة بعد استغلاله خطأ دفاعياً قاتلاً، قبل أن يضيف فرجاني ساسي الهدف الثاني في الدقيقة 66 برأسية متقنة إثر كرة ثابتة نفذها حنبعل المجبري.

وفي اللحظات الأخيرة، اختتم إلياس سعد الثلاثية عبر ركلة حرة مباشرة سكنت الشباك بطريقة رائعة.

هذا الفوز رفع رصيد نسور قرطاج إلى 19 نقطة من 7 مباريات، ليبتعدوا بصدارة المجموعة بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديهم ناميبيا، بينما تجمد رصيد ليبيريا عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وشهد اللقاء مشاركة نجم الأهلي المصري محمد علي بن رمضان منذ البداية، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 52.

وفي سياق متصل، يستعد المنتخب التونسي لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 8 سبتمبر في الجولة الثامنة، في لقاء حسم بطاقة التأهل للمونديال.

منتخب تونس نتيجة مباراة تونس وليبريا مباراة تونس تصفيات أفريقيا كأس العالم 2026
