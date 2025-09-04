نجم الأهلي يغادر منتخب تونس بشكل مفاجئ.. ما القصة؟

كتب - نهى خورشيد

غادر المدافع المغربي أشرف داري نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر منتخب بلاده المقام حالياً بمركز محمد السادس بمدينة سلا، وذلك بعد ثبوت تعرضه لإصابة عضلية ستُبعده عن الملاعب لقرابة ثلاثة أسابيع.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته في العضلة الضامة الخلفية وحاجته إلى راحة تامة وفترة علاج وتأهيل،وهو ما يعيق مشاركته في مباراتي المغرب أمام النيجر يوم الجمعة وزامبيا يوم الاثنين، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت الصحيفة أن داري سيعود إلى القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي رفقة الجهاز الطبي للنادي الأهلي، مؤكدة غيابه أيضاً عن مواجهات فريقه أمام كل من إنبي، سيراميكا كليوباترا، حرس الحدود، والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن داري تعرض للإصابة خلال مواجهة الأهلي الأخيرة أمام بيراميدز بالدوري، وذلك قبل انضمامه لمعسكر أسود الأطلس، إذ يحتاج منتخب المغرب إلى أربع نقاط فقط من مباراتيه القادمتين لحسم تأهله رسمياً إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.