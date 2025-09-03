كتبت-هند عواد:

أقام الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حفلا لتكريم الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل مباراتي أرمينيا وهنجاري.

وحضر حفل تكريم ديوجو جوتا، لاعبي منتخب البرتغالي، ورئيس الاتحاد البرتغالي، وعائلته ووكيله خورخي مينديز.

وارتدى رونالدو ورفاقه بدلات رسمية احتراما لجوتا، بينما حصلت أرملة جوتا، روت كاردوسو ، ووالديه على ميدالية خاصة أمام تمثال.

وكشف كاردوسو المدير الفني لمنتخب البرتغال، إقامة تمثال على شكل قميص جوتا رقم 21، صنع من البرونز، وتم تثبيته على جدار خارجي في قاعدة تدريب المنتخب البرتغالي في لشبونة.

وألقى نجم الهلال نيفيز، كلمة مؤثرة في ذكرى جوتا، وظهر في مقطع فيديو للاعبي البرتغال، وهو يقرأ رسالته المكتوبة بخط اليد إلى جوتا.

وقال نيفز: "لقد شعر الجميع في المنتخب الوطني بهذه الكلمات بنفس القدر، وعندما أتحدث كمجموعة، أعتقد أنها تتناسب بشكل جيد للغاية مع ما سيكون عليه اجتماعنا الأول، أكثر من مجرد أصدقاء، نحن عائلة، ولن يتغير هذا الأمر لمجرد أنك وقعت عقدًا بعيدًا قليلًا عن المنزل".

وأضاف: "عندما ننضم إلى المنتخب الوطني، ستظل معنا - على طاولة العشاء، في الحافلة، في الطائرة، دائمًا بجانبنا، كما كنت دائمًا، سنستمر في الضحك ووضع الخطط ومشاركة الحياة بالطريقة التي اعتدنا عليها دائمًا. سنتأكد من أنك لن تغيب أبدًا عن حياتنا وأن أحبائك لديهم كل ما يحتاجون إليه أثناء غيابك، وتفكر فينا، وتنتظرنا".

واختتم: "لقد جمعتنا الحياة معًا، ولا شيء يستطيع أن يكسر هذه الرابطة، لقد حققنا بالفعل الكثير معًا، وما زال هناك الكثير في المستقبل ونحن نعلم أننا سننجح. من اليوم فصاعدًا، ستصعد إلى أرض الملعب معنا وسنواصل المضي قدمًا معًا على المسرح الذي بدأ فيه كل شيء، لا شيء يستطيع أن يفرقنا".

