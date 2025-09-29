الهلال السعودي يضرب ناساف الأوزبكي بثلاثية في دوري أبطال آسيا

كتب- محمد عبدالهادي:

حقق فريق الهلال السعودي فوزا هاما على مضيفه ناساف الأوزبكي بنتيجة 3-2، فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب باختاكور المركزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

أهداف مباراة الهلال السعودي و ناساف الأوزبكي

افتتح فريق الهلال السعودي التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الصربي سيرجي سافيتش، قبل أن يدرك بارمخوف التعادل لصالح أصحاب الأرض، ثم تقدم ثيو هيرنانديز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني أدرك فريق ناساف الأوزبكي التعادل عن طربق لاعبه جواهر صديقوف بالدقيقة 60، قبل أن يتقدم الهلال مرة أخري عن طربق لاعبه ماركوس ليوناردو في الدقيقة 79.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط في صدارة منطقة الغرب، فيما تجمد رصيد ناساف عند صفر من النقاط في المركز الثاني عشر والأخير.