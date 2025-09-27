تشكيل منتخب مصر لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة، أسامة نبيه، التشكيل الرسمي لمواجهة اليابان في المباراة الأولى بدور المجموعات.

تشكيل منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عبدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد كاباكا.

خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر، على ملعب تشيلي الوطني.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم التي تضم كل من، تشيلي - نيوزيلندا - اليابان.