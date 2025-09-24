إعلامي سعودي يسخر من فوز بيراميدز على أهلي جدة

كتب - نهى خورشيد

تلقى كول بالمر نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي ضربة موجعة خارج الملاعب، بعد خسارته معركة قانونية مع مصنع نبيذ فرنسي فاخر بشأن علامته التجارية المرتبطة باحتفاله الشهير بالأهداف.

وكان بالمر تقدم بطلب لتسجيل اسم "Cold Palmer" المستوحى من احتفاله بالارتجاف عقب تسجيل الأهداف كعلامة تجارية، تشمل منتجات متنوعة مثل الملابس والمشروبات الروحية والنبيذ.

وبحسب مستندات مكتب الملكية الفكرية البريطاني، قام الفريق القانوني للنجم الإنجليزي بتعديل الطلب واستبعاد النبيذ من القائمة، لتجنب النزاع المباشر مع المصنع الفرنسي الذي يُنتج زجاجات يصل سعر بعضها إلى 750 جنيه إسترليني.

واعترض مصنع النبيذ الفرنسي "شاتو بالمر"، الذي يعود تأسيسه لعام 1814 في منطقة بوردو الشهيرة، على إدراج النبيذ ضمن قائمة المنتجات الخاصة بنجم البلوز، في ظل اقتراب الأسم من علامته التاريخية.

