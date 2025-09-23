مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

"حتى أنت يا بيراميدز؟".. وليد الفراج يعلق على خسارة أهلي جدة

كتب : محمد القرش

11:48 م 23/09/2025 تعديل في 24/09/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (2)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (3)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (5)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (4)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز وأهلي جدة (1)
  • عرض 16 صورة
    مدرب بيراميدز
  • عرض 16 صورة
    احتفال بيراميدز (1)
  • عرض 16 صورة
    احتفال بيراميدز (2)
  • عرض 16 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد أهلي جدة (1)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد أهلي جدة (4)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد أهلي جدة (3)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد أهلي جدة (1)
  • عرض 16 صورة
    بيراميدز ضد أهلي جدة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد القرش:

علق وليد الفراج الإعلامي السعودي، على خسارة أهلي جدة أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025.

وقال الفراج عبر قناة "إم بي سي أكشن": "حتى أنت يا بيراميدز؟، طب الأهلي المصري مشيناه، والزمالك تنبلع، بس صار بيراميدز!".

وأضاف: "الأهلي خسر من بيراميدز 3-1، لكن بيراميدز فريق جميل وتقيل وجميل، بينقلوا الكروة زي ما يقول الكاتب وعندهم حماس وعارفين بيعملوا إيه".

وواصل: "جمهور الاهلي كان عشمه كبير، ومعهم حق عندهم فريق جميل وقوي، وكسبان دوري أبطال آسيا".

وأردف: "فيستون ماييلي بـ 2 مليون يورو بس، ما يجيب سعر لاعب احتياط في أندية الوسط عندنا، ومدرب بيراميدز قال في المؤتمر الصحفي أنه عارف قوة الأهلي والمال لا يصنع الفريق".

واختتم: "فريق بيراميدز ليس ظاهرة، هو مقدم مستوى قوي في الدوري المصري، وفاز بدوري أبطال أفريقيا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وليد الفراج بيراميدز كأس القارات للأندية نادي بيراميدز نتيجه مباراه بيراميدز الاهلي السعودي نتيجة مباراة بيراميدز اليوم ماييلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان