"حتى أنت يا بيراميدز؟".. وليد الفراج يعلق على خسارة أهلي جدة

كتب - محمد القرش:

علق وليد الفراج الإعلامي السعودي، على خسارة أهلي جدة أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025.

وقال الفراج عبر قناة "إم بي سي أكشن": "حتى أنت يا بيراميدز؟، طب الأهلي المصري مشيناه، والزمالك تنبلع، بس صار بيراميدز!".

وأضاف: "الأهلي خسر من بيراميدز 3-1، لكن بيراميدز فريق جميل وتقيل وجميل، بينقلوا الكروة زي ما يقول الكاتب وعندهم حماس وعارفين بيعملوا إيه".

وواصل: "جمهور الاهلي كان عشمه كبير، ومعهم حق عندهم فريق جميل وقوي، وكسبان دوري أبطال آسيا".

وأردف: "فيستون ماييلي بـ 2 مليون يورو بس، ما يجيب سعر لاعب احتياط في أندية الوسط عندنا، ومدرب بيراميدز قال في المؤتمر الصحفي أنه عارف قوة الأهلي والمال لا يصنع الفريق".

واختتم: "فريق بيراميدز ليس ظاهرة، هو مقدم مستوى قوي في الدوري المصري، وفاز بدوري أبطال أفريقيا".