"حتى أنت يا بيراميدز؟".. وليد الفراج يعلق على خسارة أهلي جدة
كتب : محمد القرش
كتب - محمد القرش:
علق وليد الفراج الإعلامي السعودي، على خسارة أهلي جدة أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025.
وقال الفراج عبر قناة "إم بي سي أكشن": "حتى أنت يا بيراميدز؟، طب الأهلي المصري مشيناه، والزمالك تنبلع، بس صار بيراميدز!".
وأضاف: "الأهلي خسر من بيراميدز 3-1، لكن بيراميدز فريق جميل وتقيل وجميل، بينقلوا الكروة زي ما يقول الكاتب وعندهم حماس وعارفين بيعملوا إيه".
وواصل: "جمهور الاهلي كان عشمه كبير، ومعهم حق عندهم فريق جميل وقوي، وكسبان دوري أبطال آسيا".
وأردف: "فيستون ماييلي بـ 2 مليون يورو بس، ما يجيب سعر لاعب احتياط في أندية الوسط عندنا، ومدرب بيراميدز قال في المؤتمر الصحفي أنه عارف قوة الأهلي والمال لا يصنع الفريق".
واختتم: "فريق بيراميدز ليس ظاهرة، هو مقدم مستوى قوي في الدوري المصري، وفاز بدوري أبطال أفريقيا".