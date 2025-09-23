فيديو أهداف فيستون ماييلي في مرمى الأهلي السعودي

"أعتذر".. أول تعليق من مدرب أهلي جدة بعد الخسارة من بيراميدز

واصل فيستون ماييلي، مهاجم فريق بيراميدز، تألقه اللافت بعدما سجل هاتريك في شباك الأهلي السعودي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات كأس إنتر كونتيننتال.

وأحرز ماييلي هدفه الأول في الدقيقة 21 من الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفين متتاليين في الشوط الثاني، بالدقيقتين 71 و75، ليقود فريقه للتفوق بنتيجة 3-1.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، بات بيراميدز على مشارف تحقيق فوز تاريخي على حساب الأهلي السعودي، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة.

وبهذا الانتصار، يتوَّج بيراميدز بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي للمرة الأولى في تاريخه، ويضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

هدف اول لـ بيراميدز !!!؟pic.twitter.com/OH1ySO89El — zeid (@zeid_als) September 23, 2025

مستحيل!!! مستحيل!!! مستحيل!!! جنون يحدث



بيراميدز يسجل الهدف الثاني مايلي مره اخرى يسجل



🇸🇦 الاهلي 1-2 بيراميدز 🇪🇬



😱😱😱😱 #الاهلي_بيراميدز pic.twitter.com/sQpjI2dlTw — 🇮🇹 inzaghi (@alhrby56715) September 23, 2025