أهلي جدة يتعهد بتسهيلات للقنوات الرياضية لحل أزمة نقل مباراة بيراميدز

تبحث إدارة نادي الأهلي السعودي عن حل لأزمة القنوات الناقلة لمباراتهم أمام بيراميدز في كأس الإنتر كونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025

الأهلي سيلتقي بيراميدز عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأنتر كونتيننتال لموسم 20255.

وأشار تقرير نشرته صحيفة الرياضية السعودية يوم أمس الإثنين، إلى أن إدارة أهلي جدة قدمت وعودًا بتسهيل التواصل مع فيفا وإتمام المخاطبات الرسمية بما يُسرع إجراءات الحصول على حقوق البث.

ويأتي ذلك بعد تعرض نادي أهلي جدة لضغط جماهيري واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة وجود ناقل فضائي لمباراة بيراميدز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ويذكر أن منصة شاهد vip تعرض مباراة بيراميدز وأهلي جدة بينما تنقل منصة DAZN المباراة.

