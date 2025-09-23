توج النجم الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية بالون دور لأفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي 2025، للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح النجم الفرنسي ديمبلي، في إحياء مسيرته الكروية مرة أخرى، بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان في ديسمبر من عام 2023، بعد فترة غير موفقة قضاها داخل جدران فريق برشلونة الإسباني.

أرقام ديمبيلي مع باريس في الموسم الماضي

وقدم ديمبيلي موسمًا كبيرًا رفقة الفريق الفرنسي خلال الموسم الماضي 2024-2025، تمكن خلاله من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة الفريق، للمرة الأولى في تاريخه.

وشارك عثمان ديمبلي مع باريس، خلال الموسم الماضي في 53 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 35 هدفا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

مشوار ديمبلي في كرة القدم

وبدأ ديمبيلي مشواره في كرة القدم، من بوابة فريق إيفرو الفرنسي، الذي انتقل منه إلى فريق الشباب برين الفرنسي في عام 2010، الذي استمر في صفوفه لمدة 4 سنوات، قبل أن يتم تصعيده للفريق في 2015، قبل أن يرحل عن الفريق عام 2016.

ولعب ديمبلي مع الفريق الأول لرين الفرنسي، شارك رفقة الفريق في 29 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 12 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وفي يناير من عام 2016، انتقل ديمبلي إلى بروسيا دورتموند، وهى المرحلة التي شهدت تألق اللاعب الفرنسي، حيث لعب مع الفريق الألماني لمدة موسم واحد، شارك خلاله في 50 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وكان عام 2017، شاهدًا على انتقال ديمبلي إلى برشلونة في صفقة قوية، تعد أحد أغلى الانتقالات في تاريخ كرة القدم، حيث انضم إلى الفريق مقابل مبلغ تخطى 140 مليون يورو.

وتعد رحلة اللاعب الفرنسي مع البارسا ليست الأفضل في مسيرته، خاصة لكثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب والتي لم تكن تفارقه في الفريق الكتالوني.

وعلى الرغم من كثرة إصابات ديمبيلي، إلا أنه شارك مع البارسا في 185 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 81 هدفا، بواقع تسجيل 40 هدفا وتقديم 41 تمريرة حاسمة.

وبعد رحلة يعتبرها ديمبيلي ليست الأفضل في مسيرته الكروية، انتقل صاحب الـ28 عاما، في ديسمبر من عام 2023 إلى فريق باريس سان جيرمان، مقابل 50 مليون يورو.

ومنذ انضمامه إلى فريق العاصمة الفرنسية، شارك في 99 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيهم 43 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة.

أرقام ديمبلي مع منتخب فرنسا

وظهر صاحب الـ 27 عاما مع المنتخب الفرنسي حتى الآن، في 57 مباراة بكافة المسابقات، سجل اكتفى خلالهم بتسجيل سبعة أهداف فقط.

وتوج ديمبلي رفقة منتخب الديوك باللقب الأغلى في كرة القدم، هو كأس العالم عام 2018، حينما فاز منتخب فرنسا على كرواتيا في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بطولات عثمان ديمبلي

ويمتلك النجم الفرنسي في جعبته 17 لقبا مختلفًا، حيث توج مع باريس سان جيرمان ب 8 ألقاب، بواقع لقبين لكلا من: "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسي ولقب وحيد لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي".

ومع برشلونة يمتلك ديمبيلي 7 ألقاب، بواقع: "ثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، لقبين لكلا من كأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى لقب كأس العالم مع منتخب فرنسا ولقب كأس ألمانيا مع بروسيا دورتموند.

