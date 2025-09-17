مباريات الأمس
"علامات تجارية وإعلانات".. كيف تعيش زوجات النجوم العالميين لكرة القدم بالسعودية؟

07:08 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

لم يقتصر تأثير النجوم العالميين المتألقين في مختلف أندية دوري روشن السعودي على أدائهم داخل المستطيل الأخضر، بل امتد أيضاً إلى الدور التى تقوم به زوجاتهم من خلال التفاعل مع الجماهير.

ويعرض "مصراوي" في التقرير التالي دور زوجات النجوم العالميين في كرة القدم السعودية..

عقب انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر، خطفت جورجينا رودريجيز الأضواء في المملكة، إذ زاد عدد متابعيها على مواقع التواصل، كما ساهمت في إبراز صورة حضارية للدوري السعودي من خلال مشاركتها في الفعاليات العامة والتعاون مع علامات محلية مثل "Laverne" للعطور، إلى جانب كونها وجهاُ لعلامات كبرى مثل "Guess"، وهو ما جعل النصر أكثر من مجرد نادٍ رياضي، بل منصة للنجوم العالميين.

تعتبر زوجة البرازيلي فابينيو نجم اتحاد جدة، ليست مجرد رفيقة حياة بل كانت لاعبة كرة قدم سابقة، إذ نجحت بخبرتها في اكتساب مكانة خاصة بين جماهير الاتحاد، بجانب كونها مصدر دعم فني ومعنوي لزوجها.

في سياق متصل، أطلقت البريطانية تايلور وارد زوجة النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، علامة مجوهرات باسم "Astalia" لتجذب فئة كبيرة من جماهير الكرة وتصبح جزءًا من الحراك الاقتصادي المرتبط بالنجوم العالميين.

وأخيراً، توثق لاريسا بيريرا زوجة النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للجماهير السعودية لحظات من حياتهم في جدة، لتساهم في تعزيز صورة الدوري السعودي كوجهة جذابة للحياة والرياضة معاً.

كريستيانو رونالدو وجورجينا دوري روشن السعودي نجوم دوري روشن زوجات نجوم الدوري السعودي كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز روبرتو فيرمينو رياض محرز
