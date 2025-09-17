مباريات الأمس
هل يستثمر كريستيانو رونالدو في الزمالك؟.. رد حاسم

01:30 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، حقيقة استثمار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في شركة الكرة بنادي الزمالك.

وأشارت تقارير خلال الساعات الماضية، إلى أن رونالدو يدرس الاستثمار في الزمالك، في حال تأسيس شركة لكرة القدم، وذلك بعد التواصل مع جون إدوارد المدير الرياضي.

وقال هشام نصر في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية: "لم يحدث أي تواصل من جانب رونالدو أو ممثليه مع إدارة الزمالك حتى الآن، لا بشكل رسمي ولا ودي".

