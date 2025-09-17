كتب - محمد عبد السلام:

يفتتح ليفربول أول مبارياته في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا موسم 2026/2025.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وسوف تقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل "الريدز".

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتذاع المباراة خلال قناة "بي إن سبورت 3".

ومع الذكر توج الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على إنتر ميلان بخماسية دون رد.