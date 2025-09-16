فيديو هدف جابرييل مارتينيلي لأرسنال في مرمي أتلتيك بلباو
كتب - محمد عبد السلام:
يلتقي فريق أرسنال بنظيره الإسباني أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
هدف أرسنال في مرمى أتلتيك بلباو
ونجح أرسنال في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 72 من عمر المباراة.
وحال انتهاء المباراة بهذه النتيجة يحصد آرسنال أول ثلاثة نقاط له في مشواره في دوري ابطال أوروبا.
وإليكم هدف جابرييل مارتينيلي لأرسنال في مرمي أتلتيك بلباو:
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) September 16, 2025
جنووووووووووووووووووووون!!!!! فعلها مارتينلي!!!!!!!
مارتينيلي يسجل هدف جميل ضد بلباو بمجهود كبير!
😰😰😰😰😰😰😰😰♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
pic.twitter.com/R4LMrRqC0Q
