دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 2
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

0 0
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 1
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

3 1
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

1 1
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

2 1
21:15

الدحيل

فيديو هدف جابرييل مارتينيلي لأرسنال في مرمي أتلتيك بلباو

09:32 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    خلال مباراة أرسنال واتلتيك بلباو (3)
    خلال مباراة أرسنال واتلتيك بلباو (1)
كتب - محمد عبد السلام:

يلتقي فريق أرسنال بنظيره الإسباني أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

هدف أرسنال في مرمى أتلتيك بلباو

ونجح أرسنال في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وحال انتهاء المباراة بهذه النتيجة يحصد آرسنال أول ثلاثة نقاط له في مشواره في دوري ابطال أوروبا.

وإليكم هدف جابرييل مارتينيلي لأرسنال في مرمي أتلتيك بلباو:

أتلتيك بلباو وأرسنال أرسنال دوري أبطال أوروبا
