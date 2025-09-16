بعد تألقهما في الجولة الأولي.. ماذا قالت الصحف الكويتية عن كهربا وسام مرسي؟

كتب - محمد القرش:

هل تساءلت يوما كيف وصل نجوم كرة القدم إلى هذه المكانة؟، بالنسبة للعديد من لاعبي كرة القدم، لم يكن الأمر بهذه البساطة كاكتشاف موهبتهم أو الانضمام إلى أكاديمية كرة قدم

عاش العديد من نجوم كرة القدم حياة مليئة بالعقبات والصعوبات والخسائر والتحديات المالية، حتى تفوقوا عليها لاتصبح قصصهم ملهمة لمن بعدهم.

كريستيانو رونالدو

لم يصبح كريستيانو أسطورة بين عشية وضحاها، حيث اتخذ قرارات غيّرت حياته، وقرر أن يصبح أفضل لاعب في العالم رغم نشأته في جزيرة ماديرا النائية في البرتغال، لعائلة تكافح لكسب قوت يومها، حيث كان والده يعاني من إدمان الكحول.

وكانت والدة رونالدو المعيلة الوحيدة للعائلة، والتي ضمنت استقرارهم المالي، حيث كانت تعمل طاهية وخادمة.

وبسبب ظروفهم المادية الصعبة، تقاسم أشقاؤه الثلاثة غرفة واحدة في طفولته، ورغم نشأته في عائلة غير مستقرة ماليا، إلا أنه وجد وقتا لتحقيق أحلامه وممارسة الرياضة التي أحبها.

كان رونالدو عاشقا لكرة القدم، لدرجة أنه عندما لم يكن بمقدورهم شراء كرة، كان يصنع واحدة من الخرق والزجاجات.

والتحق البرتغالي بفريقين للهواة في الجزيرة، وبعد تألقه أُتيحت له فرصة الالتحاق بنادي سبورتينج لشبونة، لكن هذا لم يأت دون تضحيات، ففي سن الحادية عشرة، اضطر إلى اتخاذ قرار مغادرة منزله وعائلته، وقادة هذا القرار إلى تحقيق حلمه.

وخلال 6 سنوات فقط، قادته موهبته والتزامه بالتدريب و تركيزه في الملعب إلى أن يصبح أصغر لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يحقق إنجازات تاريخية خالدة حتى وقتنا هذا.

ليونيل ميسي

كان ميسي نجما كرويا واعدا منذ صغره، حيث كان بإمكانه بسهولة اختراق دفاعات الخصوم بسبب مهارته الفذة وقصر قامته.

ومع ذلك، واجه صعوبة في استكمال مسيرته بسبب نقص هرمون النمو بشكل كبير، لكن لم تكن عائلته لديها القدرة على تحمل تكاليف ذلك المرض النادر.

وانضم الأرجنتيني إلى برشلونة في سن 13 عامًا في عام 2000 بعد أن رأى السكرتير الفني لنادي برشلونة، كارليس ريكساش، موهبته وعرض عليه دفع تكاليف علاج هرمون النمو، ليبدأ رحلته إلى تاريخ كرة القدم.