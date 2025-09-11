مباريات الأمس
روبن نيفيز يخرج عن صمته بشأن صورته مع أرملة ديوجو جوتا

01:11 م الخميس 11 سبتمبر 2025
    در روبن نيفيز على صورته مع أرملة صديقه
    روبن نيفيز يكرم صديقه المقرب الراحل جوتا (3)
    روبن نيفيز في جنازة ديوجو جوتا_Easy-Resize.com
    روبن نيفيز وجوتا (1)
    البرتغالي روبن نيفيز (1)
    روبن نيفيز يكرم صديقه المقرب الراحل جوتا (1)
    روبن نيفيز يكرم صديقه المقرب الراحل جوتا (2)
    ديوجو جوتا وروبن نيفيز (2)
    روبن نيفيز (1)
    ديوجو جوتا وروبن نيفيز (3)
كتبت-هند عواد:

خرج البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، بعد نشر صورة مثيرة للجدل له رفقة روت كاردوسو، زوجة زميله الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي توفي في حادث سير مروع، قبل شهرين.

ونشرت مجلة " tvguiarevista" البرتغالية على غلافها، صورة لروبن مع زوجة ديوجو جوتا، وكتبت: "متحدون بعد الموت"، إلا أن تلك الصورة أظهرت روبن وهو يحاول تقبيلها.

ورد روبن نيفيز على تلك الصورة، وكتب في تعليق: "أنا دائمًا أؤمن بالجانب الطيب في الناس رغم أن البعض قد حذرني من ذلك ورغم أنني أخطأت في مرات سابقة إلا أنني لا أتمنى الشر لأي شخص، الشخص الذي وضع هذه الصورة على غلاف المجلة لا يستحق أن يكون سعيدًا تمامًا كما أن اختيار الصورة لم يكن موفقًا".

وأضاف: "أنا وزوجتي ديبورا معًا منذ أكثر من 11 عامًا سعداء ومع عائلة تجعلني فخورًا خلال هذه السنوات ولم نكن يومًا طرفًا في أي جدل، لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمساعدة روت وعائلتها بأفضل طريقة ممكنة، اختيار هذه الصورة غير موفق بقدر عدم توفيق الشخص الذي اختارها وكذلك من قام بنشرها".

واختتم: "أنا أحترم أن لكل شخص عمله وأحترم أن يسعى كل إنسان لتقديم الأفضل ولكنني لا أحترم من لا يحترم الآخرين، أكرر مرة أخرى أنا فخور بالمرأة التي لدي وبالعائلة التي لدي نحن فخورون بروت وبالقوة التي أظهرتها ونحن هنا لأي شيء تحتاجه وهي تعرف ذلك".

روبن نيفيز أرملة ديوجو جوتا ديوجو جوتا الهلال
