"الملاعب في خطر".. أزمة تهدد كأس العالم للأندية.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

تواجه بطولة كأس العالم 2026، المقامة بتنظيم مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، أزمة تهدد البطولة.

ونشرت وكالة "EFE" تقريرا بعنوان "الملاعب في خطر"، حذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال بطولة كأس العالم 2026، خاصة بسبب ضعف البنية التحتية لمكافحة هذه الحرارة.

وجاء التقرير بالتعاون مع شركة الأبحاث المناخية (Jupiter Intelligence)، وذكر أن تلك التغيرات المناخية قد تدفع المنظمين لإعادة النظر في مواعيد البطولة.

وصنف التقرير الأيام في المدن إلى ثلاث، أيام صالحة للعب، أيام صالحة بشروط معينة وأيام غير صالحة لإقامة.

وذكر التقرير أن ملعب هيوستن سيشهد في عام 2025، سيكون غير قابل للعب لمدة 51 يوما، يليه ملعب دالاس بـ33 يوماً، ثم كانساس بـ17 يوماً.