اطلالات غريبة للاعبي منتخب فرنسا بمعسكرهم لتصفيات مونديال 2026
عرض 3 صورة
عرض 3 صورة
عرض 3 صورة
كتب - محمد الميموني:
ظهر لاعبو منتخب فرنسا، اليوم الثلاثاء، بأزياء مختلفة جداً في معسكرهم الإعدادي لمنافسات تصفيات كأس العالم لموسم 2026.
موعد مباراة منتخب فرنسا وأوكرانيا
ويلقتي منتخب فرنسا نظيره الأوكرانيي يوم الجمعة 5 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.
وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب " تاركز ينسكي أرينا ".
القناة الناقلة لمباراة فرنسا وأوكرانيا
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2
فيديو قد يعجبك: