اطلالات غريبة للاعبي منتخب فرنسا بمعسكرهم لتصفيات مونديال 2026

كتب - محمد الميموني:

ظهر لاعبو منتخب فرنسا، اليوم الثلاثاء، بأزياء مختلفة جداً في معسكرهم الإعدادي لمنافسات تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة منتخب فرنسا وأوكرانيا

ويلقتي منتخب فرنسا نظيره الأوكرانيي يوم الجمعة 5 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب " تاركز ينسكي أرينا ".

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وأوكرانيا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2