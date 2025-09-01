مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

اطلالات غريبة للاعبي منتخب فرنسا بمعسكرهم لتصفيات مونديال 2026

07:59 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اطلالات غريبة للاعبي منتخب فرنسا
  • عرض 3 صورة
    اطلالات غريبة للاعبي منتخب فرنسا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

ظهر لاعبو منتخب فرنسا، اليوم الثلاثاء، بأزياء مختلفة جداً في معسكرهم الإعدادي لمنافسات تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

موعد مباراة منتخب فرنسا وأوكرانيا

ويلقتي منتخب فرنسا نظيره الأوكرانيي يوم الجمعة 5 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم لموسم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء على ملعب " تاركز ينسكي أرينا ".

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وأوكرانيا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

اطلالات غريبة للاعبي منتخب فرنسا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة