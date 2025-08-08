كتب - يوسف محمد:

ظهر علي معلول لاعب النادي الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي، في الحفل الخاص بإعلان فريقه عن القميص الجديد، الذي سيخوض به مبارياته في الموسم الجديد 2025-2026.

ولاقي معلول استقبالا خاصة من قبل الكثير من جماهير الصفاقسي الذين حضروا، الحفل الخاص بالإعلان عن القميص الجديد للفريق، خاصة بعد عودته إلى الصفاقسي بعد رحلة طويلة مع الأهلي، استمرت لمدة 9 سنوات.

ومنحت واحدة من جماهير فريق الصفاقسي التونسي، على معلول هدية تذكارية، بعد منحه بورتريه يحمل صورته بقميص الصفاقسي.

وكان علي معلول عاد إلى فريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نهاية رحلته مع النادي الأهلي، الذي استمرت لمدة 9 سنوات منذ عام 2016.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 35 عاما، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم من بوابة الصفاقسي التونسي، الذي لعب في صفوف الفريق الأول به لمدة 8 سنوات من قبل، بداية من 2008 حتى عام 2016.

