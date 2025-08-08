مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

مانشستر يونايتد

- -
14:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

جميع المباريات

إعلان

"هدية خاصة".. 15 صور لعلي معلول من حفل إعلان الصفاقسي التونسي قميصه الجديد

02:28 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
  • عرض 16 صورة
    علي معلول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

ظهر علي معلول لاعب النادي الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي، في الحفل الخاص بإعلان فريقه عن القميص الجديد، الذي سيخوض به مبارياته في الموسم الجديد 2025-2026.

ولاقي معلول استقبالا خاصة من قبل الكثير من جماهير الصفاقسي الذين حضروا، الحفل الخاص بالإعلان عن القميص الجديد للفريق، خاصة بعد عودته إلى الصفاقسي بعد رحلة طويلة مع الأهلي، استمرت لمدة 9 سنوات.

ومنحت واحدة من جماهير فريق الصفاقسي التونسي، على معلول هدية تذكارية، بعد منحه بورتريه يحمل صورته بقميص الصفاقسي.

وكان علي معلول عاد إلى فريق الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نهاية رحلته مع النادي الأهلي، الذي استمرت لمدة 9 سنوات منذ عام 2016.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 35 عاما، كان قد بدأ مشواره في كرة القدم من بوابة الصفاقسي التونسي، الذي لعب في صفوف الفريق الأول به لمدة 8 سنوات من قبل، بداية من 2008 حتى عام 2016.

أقرأ أيضًا:

"صوت في العالم كله".. الزمالك يعلن انطلاق منصة جديدة

"وكيله جون إدوارد".. إعلامي يفجر مفاجأة حول مصير لاعب الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي معلول النادي الأهلي الصفاقسي التونسي آخر أخبار النادي الأهلي انضمام معلول للصفاقسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟