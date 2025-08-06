مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

بعد مسيرة حافلة مع بايرن ميونخ.. توماس مولر ينتقل إلى الدوري الأمريكي

09:40 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر 7
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر (1)
  • عرض 15 صورة
    احتفال توماس مولر (2)
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر 1
  • عرض 15 صورة
    احتفال توماس مولر (1)
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر 6
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر 3
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر مهاجم بايرن
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر
  • عرض 15 صورة
    لاعب نادي بايرن ميونيخ الالماني توماس مولر (الى اليمين) خلال مباراة ناديه ضد سلتيك الاسكتلندي ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في 18 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر
  • عرض 15 صورة
    توماس مولر (وسط) يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الالماني في مرمى تشيكيا، السبت 8 تشرين الاول/اكتوبر 2016 في هامبورغ
  • عرض 15 صورة
    مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر ولاعب وسط باير ليفركوزن التشيلي تشارلز ارانغويز في مباراة الفريقين في المرحلة الاولى من الدوري الالماني في 18 آب/اغسطس 2017 في ميونيخ
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي يشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الألماني توماس مولر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ الألماني.

ووقع مولر على عقود انضمامه إلى الفريق الكندي، لما تبقى في الموسم الجاري 2025، مع خيار التجديد لموسم آخر حتى عام 2026.

وأشار النادي، أن مولر من المقرر أن يصل إلى فانكوفر يوم الأربعاء المقبل، لعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انضمام اللاعب، ثم يخوض مرانه الأول مع الفريق يوم الخميس.

ورحل مولر عن فريق بايرن ميونخ الألماني بعد مسيرة تاريخية مع الفريق، استمرت لمدة 17 عاما، شارك خلالهم في 756 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 250 هدفا وتقديم 276 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن مولر سيرتدي في فريق فانكوفر الرقم 13، الذي اعتاد على ارتدائه خلال مسيرته الحافلة مع الفريق البافاري في السنوات الماضية.

أقرأ أيضًا:

"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية

أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك المنتظرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توماس مولر الدوري الأمريكي لكرة القدم بايرن ميونخ انتقال توماس مولر للدوري الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم