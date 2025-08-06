بعد مسيرة حافلة مع بايرن ميونخ.. توماس مولر ينتقل إلى الدوري الأمريكي

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي يشارك في الدوري الأمريكي لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الألماني توماس مولر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بايرن ميونخ الألماني.

ووقع مولر على عقود انضمامه إلى الفريق الكندي، لما تبقى في الموسم الجاري 2025، مع خيار التجديد لموسم آخر حتى عام 2026.

وأشار النادي، أن مولر من المقرر أن يصل إلى فانكوفر يوم الأربعاء المقبل، لعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انضمام اللاعب، ثم يخوض مرانه الأول مع الفريق يوم الخميس.

ورحل مولر عن فريق بايرن ميونخ الألماني بعد مسيرة تاريخية مع الفريق، استمرت لمدة 17 عاما، شارك خلالهم في 756 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 250 هدفا وتقديم 276 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن مولر سيرتدي في فريق فانكوفر الرقم 13، الذي اعتاد على ارتدائه خلال مسيرته الحافلة مع الفريق البافاري في السنوات الماضية.

أقرأ أيضًا:

"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية



أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك المنتظرة



