ليفربول يواصل انتصاراته بالدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى نيوكاسل

متابعة- يوسف محمد:

حقق فريق ليفربول فوزا هاما، على حساب نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة في المركز ال 15 بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي "البريمرليج".

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كورتيس جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ميلوش تركيز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

وجاء تشكيل نيوكاسل للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، دان بيرن، تينو ليفرامينتو

خط الوسط: ساندرو تونالي، جولينتون، برونو جيمارايش

خط الهجوم: هارفي بارنز، أنتوني جوردون، أنتوني إيلانجا

أبرز أحداث مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 9: بطاقة صفراء لصالح جرافينبرج لاعب ليفربول.

الدقيقة 13: تسديدة قوية من فيرتز لاعب ليفربول، يتصدى لها حارس مرمى نيوكاسل.

الدقيقة 19: عرضية من لاعب نيوكاسل تصل سهلة إلى حارس مرمى يلفربول أليسون بيكر.

الدقيقة 28: رأسية قوية من لاعب نيوكاسل من داخل منطقة الجزاء ولكنها تخر أعلى العارضة.

الدقيقة 35: جرافينبرج يحرز الهدف الأول لليفربول في مرمى نيوكاسل.

الدقيقة 39: تسديدة من تونالي لاعب نيوكاسل ولكنها تصطدم بدفاع فريق ليفربول.

الدقيقة 42: عرضية من محمد صلاح ولكنها تمر من لاعبي ليفربول.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: حكم المباراة يشهر بطاقة حمراء لأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 46: هوجو إيكتيكي يحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى نيوكاسل.

الدقيقة 57: برونو جيماريش يحرز الهدف الأول لنيوكاسل في مرمى ليفربول.

الدقيقة 69: عرضية من لاعب ليفربول ولكنها تمر من أمام مهاجمي ليفربول.

الدقيقة 75: توقف المباراة لعلاج نيوكاسل يونايتد، بعد سقوطه على أرضية الملعب.

الدقيقة 85: خطأ لصالح ليفربول في منتصف الملعب.

الدقيقة 88: ويليام أوسولا يحرز هدف التعادل لنيوكاسل في مرمى ليفربول.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 11 دقيقة وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: عرضية من إيلانجا لاعب نيوكاسل يخرجها دفاع فيرق ليفربول.

الدقيقة 10+90: ريو نجومها يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى نيوكاسل.

الدقيقة 11+90: نهاية المباراة.