الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

0 0
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

نهائي كأس السوبر السعودي .. النصر2 - 2 الأهلي .. رونالدو يسجل

03:05 م السبت 23 أغسطس 2025

رياض محرز ورونالدو

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث نهائي كأس السوبر السعودي الذي يجمع ناديي النصر والأهلي عند الثالثة عصر اليوم السبت.

فريق النصر تأهل إلى النهائي بعد الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف فيما تأهل الأهلي بعد فوزه بخماسية مقابل هدف أمام نظيره القادسية.

ملخص مباراة النصر والأهلي في نهائي السوبر السعودي:

وتقدم كريستيانو لفريق النصر بهدف من ركلة جزاء سجله بالدقيقة 41.

وتعادل الإيفواري فرانك كيسيه للأهلي بهدف في الدقيقة 45+6.

