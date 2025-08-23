متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث نهائي كأس السوبر السعودي الذي يجمع ناديي النصر والأهلي عند الثالثة عصر اليوم السبت.

فريق النصر تأهل إلى النهائي بعد الفوز على نظيره الاتحاد بهدفين مقابل هدف فيما تأهل الأهلي بعد فوزه بخماسية مقابل هدف أمام نظيره القادسية.

ملخص مباراة النصر والأهلي في نهائي السوبر السعودي:

وتقدم كريستيانو لفريق النصر بهدف من ركلة جزاء سجله بالدقيقة 41.

وتعادل الإيفواري فرانك كيسيه للأهلي بهدف في الدقيقة 45+6.