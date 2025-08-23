توتنهام يضرب سيتي على أرضه بثنائية بمشاركة مرموش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق توتنهام بهدفين نظيفين على مستضيفه مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري عمر مرموش أساسيًا قبل أن يتم استبداله بالدقيقة 54 بزميله جيريمي دوكو.

وتقدم فريق توتنهام بهدف بعد مرور 35 دقيقة سجله اللاعب برينان جونسون ثم أضاف زميله جواو بالينيا الهدف الثاني بالدقيقة 45+2.

وكان مانشستر سيتي قد استهل الموسم بالفوز برباعية نظيفة على يد نظيره وولفرهامبتون، فيما فاز فريق توتنهام بثلاثية نظيفة على يد نظيره بيرنلي.

ورفع الفوز رصيد فريق توتنهام إلى النقطة 6 في صدارة ؤمقتة لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 3 في المركز الخامس.

