الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 4
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 0
21:45

أنجيه

لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 1 - 0 أنجيه

09:30 م الجمعة 22 أغسطس 2025

عثمان ديمبيلي

background

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان ونظيره أنديه عند 09:45 من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

واستهل فريق باريس سان جيرمان مشواره بالنسخة الجارية من الدوري الفرنسي بالفوز بهدف نظيف على نظيره نانت الذي يضم بصفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد.

ملخص بأبرز أحداث باريس سان جيرمان وأنجيه:

وسجل هدف باريس سان جيرمان بالمباراة اللاعب فابين رويز بينا بالدقيقة 50.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الفرنسي بي اس جي ضد أنجيه
