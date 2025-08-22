متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة باريس سان جيرمان ونظيره أنديه عند 09:45 من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

واستهل فريق باريس سان جيرمان مشواره بالنسخة الجارية من الدوري الفرنسي بالفوز بهدف نظيف على نظيره نانت الذي يضم بصفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد.

ملخص بأبرز أحداث باريس سان جيرمان وأنجيه:

وسجل هدف باريس سان جيرمان بالمباراة اللاعب فابين رويز بينا بالدقيقة 50.