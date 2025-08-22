بعلم مصر.. صلاح يحتفل بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

احتفل محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2024/25 المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين PFA.

وحرص صلاح على اصطحاب معه علم مصر أثناء جلسة التصوير الخاصة بالجائزة الأبرز بالدوري الإنجليزي عن كل موسم، حيث ظهر جالسا على كرسي وبجانبه العلم الوطني.

وفاز صلاح بالجائزة متفوقا على كل من، ماك أليستر، ألسكندر إيزاك، برونو فيرنانديز، ديكلان رايس، وكول بالمر.

وساهم المصري في 47 هدفا (سجل 29 هدفا، وقدم 18 تمريرة حاسمة) خلال 38 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.