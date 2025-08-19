صلاح الأفضل.. أصحاب 7 جوائز في حفل رابطة اللاعبين المحترفين
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب - محمد القرش:
أقيم حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين PFA عن موسم 2024/258 اليوم الثلاثاء، في مدينة مانشستر الإنجليزية.
وفاز محمد صلاح بجائزة الأفضل عن موسم 2024/25 بعد موسم تاريخي مع ليفربول، بينما حصد مورجان روجرز لاعب أستون فيلا جائزة أفضل لاعب شاب.
7 جوائز عن الدوري الإنجليزي 2024/25
أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي: محمد صلاح (ليفربول)
أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي: ماريونا كالدينتي (أرسنال)
أفضل مدرب: جاريث ساوثجيت (منتخب إنجلترا)
أفضل لاعب شاب بالدوري الممتاز: مورجان روجرز (أستون فيلا)
أفضل لاعبة شابة بالدوري الممتاز: لأوليفيا سميث (ليفربول)
أفضل لاعب في الشامبيونشيب: جيمس ترافورد (بيرنلي - السيتي)
أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية: مايكل تشيك (بروملي)
اقرأ أيضًا:
صلاح بينهم.. أفضل تشكيل في الدوري الإنجليزي 2024/25
فيديو قد يعجبك: