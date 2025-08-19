مباريات الأمس
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

صلاح الأفضل.. أصحاب 7 جوائز في حفل رابطة اللاعبين المحترفين

11:22 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    مايكل تشيك (بروملي)
    مورجان روجرز لاعب أستون فيلا
    ماريونا كالدينتي لاعبة أرسنال
    ترافورد لاعب السيتي
    محمد صلاح
كتب - محمد القرش:

أقيم حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين PFA عن موسم 2024/258 اليوم الثلاثاء، في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وفاز محمد صلاح بجائزة الأفضل عن موسم 2024/25 بعد موسم تاريخي مع ليفربول، بينما حصد مورجان روجرز لاعب أستون فيلا جائزة أفضل لاعب شاب.

7 جوائز عن الدوري الإنجليزي 2024/25

أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي: محمد صلاح (ليفربول)

أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي: ماريونا كالدينتي (أرسنال)

أفضل مدرب: جاريث ساوثجيت (منتخب إنجلترا)

أفضل لاعب شاب بالدوري الممتاز: مورجان روجرز (أستون فيلا)

أفضل لاعبة شابة بالدوري الممتاز: لأوليفيا سميث (ليفربول)

أفضل لاعب في الشامبيونشيب: جيمس ترافورد (بيرنلي - السيتي)

أفضل لاعب في دوري الدرجة الثانية: مايكل تشيك (بروملي)

صلاح محمد صلاح ألإضل لاعب في الدوري الإنجليزي حفل رابطة اللاعبين المحترفين روجرز جيمس ترافورد
